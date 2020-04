Pôvodne sa mal odohrať iba jeden, no lístky sa vypredali v rekordnom čase, preto sa organizátori a rodina rozhodli, že koncerty budú dva, a to 15. a 16. decembra.

S jasnou víziou veľkej rozlúčky s maestrom prišla Ivanka Gottová (44), ktorá tak plní jedno z manželových posledných želaní.

Český portál blesk.cz píše, že predbežný scenár rozlučkového koncertu napísal samotný Karel Gott v čase, keď vedel, že mu zostáva len niekoľko mesiacov života. „Potrebovalo to nutnú dávku odvahy," povedal pre blesk.cz Gottov priateľ a jeden zo scenáristov koncertu Radan Dolejš.

Hlavnou autorkou finálneho scenáru je však samotná Ivana. Radan si spoluprácu s ňou nevie vynachváliť. „Je to profesionálna a skvelá spolupráca, až ma to milo zaskočilo. S Ivanou sme sa cez telefón rozprávali hodiny a vnímam, ako veľmi Karla milovala a miluje. Je perfektný parťák v práci, tak ako bol Karel. To som nečakal," povedal Dolejš pre český portál.

Karel prítomný na vlastnom spomienkovom koncerte

Jedným z najväčších prekvapení bude, že počas koncertu „vystúpi" z obrovského projekčného plátna aj samotný Karel Gott, akoby bol v O2 aréne naozaj prítomný a bude komunikovať s divákmi aj s moderátorom Liborom Boučkom.

Krásne gesto od dcéry Charlotte

Druhým dojemným momentom určite bude, keď sa na pódiu objaví spevákova dcéra Charlotte Ella (13), ktorá naživo zaspieva jeho pesničku.

Okrem nej na scéne vystúpi viacero umelcov, s ktorými mal nezabudnuteľný spevák vzťah. Medzi nimi napríklad Richard Krajčo, Marek Ztracený, Monika Bagárová, Markéta Konvičková, Jiřina Bohdalová a mnohí ďalší.

„Bude to vlastne taká oneskorená oslava Karlových 80. narodenín, ktoré sa v O2 aréne museli pre jeho chorobu zrušiť," dodal Dolejš.