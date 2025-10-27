|
Pondelok 27.10.2025
Meniny má Sabína
Denník - Správy
27. októbra 2025
Vodič auta nedal prednosť motorkárovi, došlo k silnej zrážke. 20-ročný mladík utrpel ťažké poranenia – FOTO
Pri dopravnej nehode v Bratislave sa ťažko zranil 20-ročný motorkár. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, nehoda sa ...
27.10.2025 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode v Bratislave sa ťažko zranil 20-ročný motorkár. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, nehoda sa stala v nedeľu 26. októbra krátko po 21:00 na Eisnerovej ulici. Vodič vozidla Kia Rio pri odbočovaní na ulicu Štefana Králika nedal prednosť v jazde vodičovi motocykla, ten v dôsledku zrážky utrpel viaceré ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice.
Dychová skúška nepreukázala u vodiča prítomnosť alkoholu. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Vodič auta nedal prednosť motorkárovi, došlo k silnej zrážke. 20-ročný mladík utrpel ťažké poranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dychová skúška nepreukázala u vodiča prítomnosť alkoholu. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
