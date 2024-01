Vodič auta nerešpektoval dopravnú značku, zrazil sa s autobusom MHD

14.1.2024 (SITA.sk) - V sobotu dopoludnia sa v Košiciach zrazil autobus MHD s osobným autom. Nehoda sa stala na križovatke ulíc Podhradová a Kostolianska. Križovatka je bez svetelnej signalizácie. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová to potvrdila pre agentúru SITA.„Dychová skúška u vodičov prítomnosť alkoholu v ich dychu nepotvrdila," dodala Ivanová. Ako ďalej informovala, vodič osobného auta pri prejazde križovatkou nerešpektoval dopravnú značku „Stoj, daj prednosť v jazde" a vošiel do jazdnej dráhy autobusu MHD.Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR uvádzalo, že prvotné informácie z miesta nehody hovorili o troch zranených osobách. Neskôr doplnili, že záchranári ošetrili a previezli do nemocníc troch pacientov. Išlo o dvoch mužov, 41-ročného a 37-ročného a 71-ročnú ženu.Ivanová agentúru SITA informovala, že pri nehode sa zranil vodič osobného auta, aj jeho spolujazdkyňa. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní. K zraneniu prišlo aj u osoby v autobuse, utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia od 90 do 180 dní.„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví," uzavrela hovorkyňa.