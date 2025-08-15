Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

15. augusta 2025

15. augusta 2025

Vodič dodávky narazil do stĺpa a ušiel, v aute nechal dve zranené deti – FOTO


Záchranné zložky boli v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala v obci Mojmírovce v Nitrianskom okrese. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej ...



nehoda 676x512 15.8.2025 (SITA.sk) - Záchranné zložky boli v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala v obci Mojmírovce v Nitrianskom okrese. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, vodič dodávky narazil do stĺpa verejného osvetlenia a následne z miesta utiekol.


„V aute sa nachádzali dve maloleté osoby, ktoré utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocníc," uviedla polícia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.

Zdroj: SITA.sk - Vodič dodávky narazil do stĺpa a ušiel, v aute nechal dve zranené deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Záchranári
