Vodič dodávky narazil do stĺpa a ušiel, v aute nechal dve zranené deti – FOTO
Záchranné zložky boli v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala v obci Mojmírovce v Nitrianskom okrese. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Záchranné zložky boli v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala v obci Mojmírovce v Nitrianskom okrese. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, vodič dodávky narazil do stĺpa verejného osvetlenia a následne z miesta utiekol.
„V aute sa nachádzali dve maloleté osoby, ktoré utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocníc," uviedla polícia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Vodič dodávky narazil do stĺpa a ušiel, v aute nechal dve zranené deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
