15.8.2025
Marcela
Denník - Správy
15. augusta 2025
SNS navrhuje redukciu vyšších územných celkov, Slovensko by tvorili len štyri regióny
Koaličná Slovenská národná strana navrhla na koaličnej rade redukciu vyšších územných celkov z ôsmich na štyri. ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Koaličná Slovenská národná strana navrhla na koaličnej rade redukciu vyšších územných celkov z ôsmich na štyri. Ako národniari informovali, model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny: Bratislava – Západ – Stred – Východ.
Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít, efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presun časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách, čím by sa priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.
„SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky," uviedli národniari.
