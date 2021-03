Vodič dupol na plyn a zrazil policajta. Unikajúceho muža zastavila až streľba

Muž zrazil policajta a snažil sa ujsť

Policajt musel použiť zbraň

Zranený policajt sa bude liečiť niekoľko týždňov

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Policajti chceli skontrolovať vodiča, ten dupol na plyn, zrazil policajta a ušiel.Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, v piatok večer vošiel 53-ročný vodič Fiatu 500 v čase prísnych protiepidemických opatrení bez rúška do vnútorných priestorov jednej z čerpacích staníc v Košiciach, pričom zvláštne gestikuloval a obzeral si kamerové systémy. Potom vyšiel von, nastúpil do vozidla a svojím autom zablokoval druhé vozidlo.Policajti, ktorí v tom čase prechádzali okolo, zbadali zvláštne postavené vozidlo medzi čerpacími stojanmi. Vodiča vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, na čo však nereagoval a arogantne s nimi komunikoval.S vozidlom sa prudko pohol vpred, pričom narazil do policajta. Vozidlo okamžite začali prenasledovať hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, vodič však na výzvy, aby zastavil, nereagoval. Jedna zo zasahujúcich hliadok zablokovala časť cesty na Watsonovej ulici, no vodič ani na ich znamenia na zastavenie vozidla nereagoval a svoju jazdu smeroval priamo na policajtov.Jeden z policajtov použil služobnú zbraň a dvoma výstrelmi prestrelil unikajúcemu vozidlu pneumatiku. Vodič aj napriek tomu pokračoval v jazde.Po zastavení kládol odpor, kopal do zasahujúcich policajtov a snažil sa im vytrhnúť, preto ho policajti použitím donucovacích prostriedkov spacifikovali.Policajt, do ktorého narazil, utrpel podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s dobou liečenia viac ako 14 dní.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa.