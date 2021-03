Kollár si zvolil vyčkávaciu taktiku, podľa politológa bude čakať na ťahy Matoviča, Sulíka a Remišovej

Sulík prilieva oheň do ohňa

Kollár čaká na ťahy iných

Vláda stráca dôveru občanov

Pád vlády zrejme nechce žiadna strana

Rokovania o kríze v koalícii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníctvo hnutie Sme rodina bude v stredu 10. marca rokovať o ďalšom postupe vo vládnej koalícii. Politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáš Koziak pre agentúru SITA povedal, že dovtedy sa toho môže udiať ešte dosť.Podľa neho ide o vyčkávaciu taktiku. Predseda Sme rodina Boris Kollár bude čakať, ako sa kríza bude vyvíjať a potom zaujme postoj. Tiež bude čakať na ťahy premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), Veroniky Remišovej (Za ľudí) aj Richarda Sulíka (SaS).Politologička Darina Malová Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tvrdí, že v posledných dňoch sa situácia okolo vládnej krízy vyostruje a na politickej scéne chýba element, ktorý by dokázal krízu zmierniť.Volanie predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka po okamžitej rekonštrukcii vlády podľa Malovej len prilieva olej do ohňa napätých koaličných vzťahov.„Postoje hnutia Sme rodina a najmä rozhodnutie odložiť riešenie krízy na stredu vytvorilo možnosť pre vyjednávanie v koalícii. Ako sa to však skončí je veľmi ťažké predvídať, lebo hlavný aktér, premiér Matovič, sa správa ako neriadená strela," dodala.„Treba si všimnúť, ako koná Kollár v tejto kríze. Je v úzadí, čaká na ťahy iných," povedal Koziak s tým, že koalícia by bez neho mohla ťažko fungovať. „Sám povedal, že bude drahá nevesta," pripomenul.Strany Za ľudí s SaS podľa neho zaujímajú čoraz radikálnejší postoj. Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je široký a domnieva sa, že sa v ňom nájdu aj takí, ktorým sa nepáči Matovičov štýl politiky. Napríklad poslanec Ján Krošlák (OĽaNO) počas týždňa na sociálnej sieti odkázal predsedovi vlády, že „je čas pozrieť sa do zrkadla".Malová uviedla, že súčasná politická kríza je predovšetkým spôsobená zlou komunikáciou v rámci koaličných strán.„Konkrétne bezbrehým avanturizmom premiéra, ktorý svojimi vyjadreniami stavia proti sebe nielen koaličné strany, ale najmä občanov. Na každý jeho krok spoločnosť citlivo reaguje. Dôvodom je, že sa mnohí občania prestali orientovať v zložitých vzťahoch a nepredvídateľných ťahoch premiéra," doplnila s tým, že vláda stráca dôveru občanov.Podotkla, že Matovič postupne stráca podporu svojich voličov, a to aj napriek tomu, že „vďaka zmenám na dôležitých postoch v polícii a na prokuratúre sme sa konečne dočkali postihov v tých najkrikľavejších korupčných kauzách a pri zneužívaní verejných funkcií".Koziak predpokladá, že žiadna zo štyroch vládnych strán nechce, aby vláda skončila. Domnieva sa, že už žiadna z nich nedosiahne také výsledky ako v parlamentných voľbách 2020, možno s výnimkou SaS.Podľa Malovej sú fakty, teda počty koaličných poslancov a ich súdržnosť jasné. „Poslanci OĽaNO podporujú premiéra a sú proti zmene, preto si myslím, že k rekonštrukcii vlády nepríde," uviedla.Koaliční lídri rokovali v stredu 3. marca o kríze v koalícii. Predseda SaS Richard Sulík a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová sa počas dňa stretli aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Šéf SaS po stredajšom rokovaní vlády povedal, že „sa musíme seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať“.Koaličná kríza nastala po tom, ako premiér spolu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO) nakúpili ruskú vakcínu Sputnik V napriek nesúhlasu koaličných partnerov zo strán SaS a Za ľudí.