Vodič Fabie vrazil pri Revúcej do stromu, nehodu neprežil nikto (foto)

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Po náraze auta do stromu pri Revúcej prišiel o život vodič aj spolujazdec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, tragická nehoda sa stala v pondelok 28. novembra okolo 15:00 na ceste medzi Revúcou a obcou Sirk - Železník.Podľa polície sa 55-ročný vodič osobného auta pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a zišiel z cesty, kde narazil do stromu. V aute bol aj 87-ročný spolujazdec, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Vodiča previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre usmrtenie.