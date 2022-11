Toto je brutálna vojna a Európa sa musí pripraviť na ďalší prílev utečencov z Ukrajiny, tvrdí Stoltenberg

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg tvrdí, že Európa sa musí pripraviť na ďalšiu vlnu migrácie z Ukrajiny, keď sa v zime zhorší počasie. Referuje o tom spravodajský web BBC. Nedávne údaje ukazujú, že od 24. februára do 22. septembra utieklo z Ukrajiny do Európyľudí.Stoltenberg očakáva, že budú nasledovať ďalší, keďže Rusi sa pri svojich útokoch v ostatnom čase sústreďujú predovšetkým na kľúčovú infraštruktúru. „Musíme byť pripravení na to, že do Európy príde viac utečencov. Toto je vojna, brutálna vojna,“ povedal Stoltenberg.