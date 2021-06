Vodič Mercedesu McLaren Spider vletel rovno pod vlak, zrejme nerešpektoval výstražné znamenie (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Vodič Mercedes McLaren Spider s rakúskym evidenčným číslom v stredu 9. júna dopoludnia medzi Michalom na Ostrove a Holicami pravdepodobne nerešpektoval výstražné svetlá červenej farby a vošiel na železničné priecestie v čase, keď tadiaľ prechádzal vlak. Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť. Po nehode vodiča letecky transportovali do nemocnice.Okolnosti a príčiny dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Polícia upozorňuje, že najmä v prípade nechránených železničných priecestí si treba počínať mimoriadne opatrne. Týka sa to nielen vodičov, ale aj chodcov a cyklistov,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!" je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by ho mohol zachytiť prechádzajúci vlak.