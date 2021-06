Pomoc pre firmy a podnikateľov bude viazaná na COVID automat, úrady budú počas leta vyplácať nižšie príspevky

aktualizované 9. júna 12:19



Pomoc bude rozdelená do fáz

Prvá pomoc +

Podmienky pomoci

Epidemickú situáciu budú zohľadňovať

Vláda šetrí na ľuďoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2021 (Webnoviny.sk) -Úrady práce a sociálnych vecí budú poskytovať príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aj v druhom polroku tohto roka.Poskytovanie pomoci firmám a podnikateľom však bude naviazané na protiepidemické opatrenia podľa tzv. COVID automatu . Zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v stredu s jednou pripomienkou schválila vláda.Výdavky na vyplácanie príspevkov vláda na druhý polrok tohto roka zvýšila o 252,6 milióna eur na 2,25 miliardy eur. Ministerstvo práce pritom predpokladá, že vzhľadom na priaznivú epidemickú situáciu úrady práce príspevky za júl a august nebudú vyplácať.Poskytovanie pomoci sa rozdelí do štyroch fáz. Príspevky v aktuálnej schéme Prvá pomoc ++ sa budú od júla poskytovať vtedy, ak bude Slovensko v treťom a štvrtom stupni varovania podľa celonárodného COVID automatu. Výška pomoci by tak dosiahla súčasnú úroveň.Pôjde o preplácanie 100 percent celkovej ceny práce pre zamestnávateľov a poskytovanie príspevkov pre SZČO v sume od 330 eur do 870 eur podľa úrovne poklesu tržieb. SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nemajú príjem z podnikania, budú mať nárok na príspevok vo výške 360 eur.Príspevky v schéme Prvá pomoc + budú úrady práce vyplácať za podmienky, že sa Slovensko ocitne v prvom a druhom stupni varovania podľa celonárodného COVID automatu. Pôjde o úroveň pomoci, ktorú úrady práce vyplácali za október minulého roka až január tohto roka.Zamestnávateľom bude štát na zamestnancov preplácať 80 percent celkovej ceny práce a SZČO dostanú príspevok v sume od 270 eur do 810 eur podľa úrovne poklesu tržieb. Príspevok pre SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nemajú príjem z podnikania, klesne na 315 eur.Rozsah príspevkov na udržanie zamestnanosti sa zníži na úroveň schémy Prvej pomoci, ak nebude vyhlásený celonárodný COVID automat na prvom až štvrtom stupni varovania a zároveň v stupni Monitoring bude najviac 39 okresov. Takúto štátnu pomoc úrady práce vyplácali za apríl až september minulého roka.Zamestnávateľom štát preplatí 80 percent hrubej mzdy ich zamestnancov, SZČO budú mať nárok na príspevky v sume od 180 do 540 eur podľa úrovne poklesu ich tržieb a SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným bez príjmu z podnikania dostanú príspevok vo výške 210 eur.Pomoc štát prestane poskytovať vtedy, ak žiadny z okresov nebude v prvom až štvrtom stupni varovania podľa COVID automatu a zároveň v stupni Monitoring bude aspoň 40 okresov.„V júli prechádzame na Prvú pomoc, bez opatrenia 3B," povedal po rokovaní vlády minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak . V júli budú môcť podľa neho žiadať zamestnávatelia a SZČO ešte o Prvú pomoc ++ za jún, ale v auguste už budú za júl žiadať len o Prvú pomoc. „Taká je momentálne epidemická situácia," tvrdí minister.Podľa neho sa môže stať, že sa epidemická situácia počas mesiaca zmení. V tom prípade sa podľa Krajniaka zohľadní to, ktorých dní s danou epidemickou situáciou je v mesiaci viac. „Keď je väčšina dní v mesiaci v horšej situácii, tak sa bude počítať v danom mesiaci stupeň Prvej pomoci," dodal šéf rezortu práce.Naviazaním poskytovania pomoci na COVID automat vláda podľa podpredsedu strany Hlas-SD Erika Tomáša šetrí na ľuďoch. „Považujeme to za absolútne nezmyselné, pomoc sa nemôže odvíjať od pandemickej situácie v okrese, ale od ekonomickej kondície konkrétnej firmy a živnostníka," povedal na stredajšej tlačovej besede.Podnikatelia a firmy podľa Tomáša potrebujú istý čas na to, aby sa ekonomicky zotavili a aby sa im vrátili zákazníci. „Samotná finančná pomoc bola počas pandémie veľmi slabá," dodal Tomáš.