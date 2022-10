Vodič nafúkal takmer päť promile, vec riešia v superrýchlom konaní

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Vodič v obci Rovinka v okrese Senec narazil do stĺpa, namerali mu takmer päť promile alkoholu. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , dopravná nehoda sa stala v nedeľu 9. októbra krátko po 18:30.Na Hlavnej ulici v Rovinke 29-ročný vodič Seatu Ibiza zišiel z vozovky a narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Policajti mu dychovou skúškou namerali 4,73 promile alkoholu, čo z medicínskeho hľadiska predstavuje riziko smrteľnej otravy alkoholom. Pri nehode sa nikto nezranil.Vodiča zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník začal stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vec realizujú v takzvanom superrýchlom konaní.