Vodič prešiel do protismeru a narazil do betónového stĺpa, nehodu neprežila spolujazdkyňa (foto)

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Jednu obeť si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v stredu v obci Nižný Čaj v okrese Košice - okolie. Ako informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, 64-ročný vodič Peugeotu 307 po prejdení zákruty prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do betónového stĺpa verejného osvetlenia.Jeho 57-ročná spolujazdkyňa zomrela po prevoze do nemocnice. Vodičovi alkohol nezistili. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje. Začaté je trestné stíhanie pre usmrtenie.