Vodič prešiel do protismeru a narazil do plota, namerali mu viac ako tri promile

7.5.2020 (Webnoviny.sk) -Poriadne opitý 28-ročný šofér na Dacii havaroval v stredu v Humennom v smere na Podskalku. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová, vodič prešiel do protismeru a narazil do plota jedného z rodinných domov.Auto po náraze odrazilo späť na cestu a vodič narazil aj do plota ďalšieho rodinného domu. Pri nehode utrpel poranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní.Pri dychovej skúške na alkohol mu namerali vyše 3,4 promile. Muža z obce Ptičie obvinili z ohrozenia pod vplyvnom návykovej látky.