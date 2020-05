Niektorí repatrianti nechcú platiť za štátnu karanténu, ale zákon im to prikazuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 - Fyzické osoby musia podľa zákona uhradiť náklady, ktoré štátu vzniknú v súvislosti s umiestňovaním osôb do karanténnych zariadení. Uviedlo to Ministerstvo vnútra SR (MV SR) vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal tlačový odbor rezortu.Takúto povinnosť fyzickým osobám udeľuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. MV SR svojím stanoviskom reagovalo na kritiku verejnosti smerom k poplatku v hodnote 13 eur na deň, ktorý karanténne centrá účtujú do nich umiestneným osobám.Rezort vnútra vysvetľuje, že poplatok 13 eur v sebe zahŕňa úhradu nákladov na poskytovanie raňajok, obedov a večerí v karanténnych centrách. Ubytovanie v týchto centrách je občanom poskytované bezodplatne.Karanténne centrá boli zriadené v spolupráci samosprávnych krajov a MV SR. Slúžia pre občanov, ktorí sa napríklad vracajú na územie Slovenska z viacdenného pobytu v zahraničí. Občania umiestnení do karanténnych centier sú testovaní na prítomnosť koronavírusu a pozorovaní počas 14-tich dní. Opatrenie slúži ako prevencia proti šíreniu nákazy nového koronavírusu.