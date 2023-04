Vodič so zákazom šoférovania sa vymenil so spolujazdkyňou, policajti nakoniec museli vytiahnuť zbraň (foto)

Vymenili si miesta

Čaká ich trest

16.4.2023 (SITA.sk) - Pre podozrenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia zadržali policajti v Senci 31-ročného vodiča Mercedesu, ktorý má Okresným súdom v Galante uložený zákaz šoférovania do roku 2026.Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, policajti chceli auto dotyčného skontrolovať v sobotu 15. apríla počas hliadkovej služby na Nitrianskej ulici. Po spozorovaní policajnej hliadky však vodič s vozidlom prudko zabrzdil a zastal, následne vystúpil aj so svojou spolujazdkyňou z auta a vymenili si svoje miesta.„Žena začala s vozidlom cúvať, no nevšimla si, že za ich autom stojí ďalšie vozidlo značky Škoda, do ktorého narazila a opäť sa pohla dopredu. Na pokyn policajta na zastavenie vodička nereagovala a nebezpečne sa približovala k policajtovi," uviedla Šimková s tým, že policajt v zmysle zákona použil hrozbu zbraňou a výzvu „Stoj polícia!".Vodička na to zareagovala, zastavila, vystúpila z auta a začala kričať, vulgárne sa vyjadrovať a obviňovať hliadku z rasizmu. Postupne podľa hovorkyne k miestu kontroly prišli známi posádky vozidla a narúšali priebeh policajnej kontroly. Na miesto sa preto dostavili ďalšie policajné hliadky.V prípade preukázania viny pred súdom hrozí podľa polície vodičovi trest až na dva roky. Jeho 36-ročnej spolujazdkyni z dôvodu neuposlúchnutia pokynu a výzvy policajta na zastavenie vozidla zadržali vodičský preukaz a vec bude vybavovaná v správnom konaní, kde jej hrozí pokuta do 300 eur a zákaz šoférovania do dvoch rokov.„Nakoľko hliadke neboli predložené doklady od vozidla a vozidlo technickým stavom nezodpovedalo podmienkam prevádzky v cestnej premávke boli zadržané aj tabuľky s evidenčným číslom," dodala Šimková.