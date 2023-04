Tisíce demonštrantov prišli v Prahe na protivládny protest, pred úradom vlády mali vytvoriť „ľudskú reťaz proti chudobe“ (foto)

Chcú koniec Fialovej vlády

Prišli aj odporcovia protestu

16.4.2023 (SITA.sk) - Tisícky ľudí sa v nedeľu zhromaždili na Václavskom námestí v Prahe na protivládnom proteste. Demonštráciu s názvom Česko proti chudobe zvolala neparlamentná politická strana Právo Rešpekt Odbornosť (PRO). Demonštranti neskôr odišli protestovať pred úrad vlády, kde by mali vytvoriť „ľudskú reťaz proti chudobe“. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz. Predseda strany Jindřich Rajchl povedal, že demonštranti chcú koniec vlády premiéra Petra Fialu , ktorá je podľa neho bieda a zberba. Demonštranti mali so sebou české vlajky a transparenty kritické voči vláde a médiám a s nápismi proti členstvu v NATO a vojne.Rajchl už skôr uviedol, že ak vláda neprijme požiadavky demonštrantov, medzi ktoré patrí zoštátnenie energetickej spoločnosti ČEZ, opustenie systému obchodovania s emisnými povolenkami alebo ukončenie dodávok vojenského materiálu Ukrajine, pristúpi k blokáde vládnych budov. Svoje tvrdenia ale v posledných dňoch podľa Noviniek utlmil.Pri Národnom múzeu sa zišli aj odporcovia protivládneho protestu, ktorých bolo podľa reportéra Noviniek zhruba 300.Na demonštráciu dozerá niekoľko stoviek policajtov s antikonfliktným tímom. Hovorca polície Jan Daněk pre Novinky potvrdil, že zaistili jedného muža, ktorý je podozrivý z priestupku, pretože hodil do odporcov pri Národnom múzeu plechovku.PRO zvolala protivládny protest aj v marci. Na podujatí, ktoré sa konalo 11. marca, sa zúčastnilo niekoľko desiatok tisíc ľudí. Pred budovou Národného múzea vtedy vznikli strety s políciou, keď sa niekoľko stoviek demonštrantov snažilo vtrhnúť dnu a strhnúť vyvesenú ukrajinskú vlajku. Polícia vtedy zadržala dvadsať ľudí a troch zranených policajtov museli previezť do nemocnice.