Vodič spôsobil dopravnú nehodu a z miesta odišiel, polícia začala trestné stíhanie (foto)

23.1.2024 (SITA.sk) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin neposkytnutia prvej pomoci v súvislosti s pondelkovou dopravnou nehodou medzi obcami Bystrany a Spišský Hrušov v okrese Spišská Nová Ves.Tridsaťšesťročný vodič, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, po nej z miesta odišiel aj spolu s dvoma spolujazdcami. Ako ďalej informovala polícia na sociálnej sieti, na miesto sa vrátili po takmer 20 minútach.Vodič, navyše, jazdil v čase, keď mal zadržaný vodičský preukaz. Vodič podľa polície pri prechádzaní pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a aktuálnym poveternostným podmienkam.„S vozidlom dostal šmyk a narazil pravou prednou časťou vozidla do trávnatej plochy, kde vozidlo vyhodilo. Následkom toho prešlo do protismeru, kde prednou časťou narazilo do ľavej prednej a bočnej strany protiidúceho vozidla,“ opísali policajti. Druhé auto so 40-ročným vodičom odhodilo na pravú stranu a tam narazilo do zvodidiel.