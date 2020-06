Vodič v bratislavskom Ružinove unikal polícii, jazdu nezvládol a narazil do stromu (video)

Vodič narazil do stromu

Vodičovi hrozí mastná pokuta

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti v bratislavskom Ružinove naháňali v stredu podvečer šoféra, ktorý odmietal zastaviť. Na Ružinovskej ulici sa vodič Škody Superb combi otočil na električkovej trati, kde je to zakázané. Všimla si ho hliadka a chcela ho skontrolovať.Vodič však na výzvy zastaviť nereagoval a nebezpečnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky.Ako informovala bratislavská krajská polícia, na križovatke ulíc Prievozská a Košická nezvládol riadenie a čelne narazil do stĺpa. Auto následne začalo horieť.Zraneného vodiča policajti vytiahli z vozidla a aj s jeho spolujazdcom ich odviedli do bezpečnej vzdialenosti. Záchranári ich previezli do nemocnice.Pomocou hasiacich prístrojov policajti požiar uhasili. Vodič tvrdil, že odmietal zastaviť, pretože má zakázané jazdiť, to sa však pri následnej lustrácii nepotvrdilo.Vodičovi teraz hrozí až trojročný zákaz jazdiť a pokuta od 150 do 800 eur.