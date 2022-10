Vodič z tragickej nehody na zastávke Zochova môže dostať aj doživotie, ak skutok prekvalifikujú (video+foto)

Možná prekvalifikácia skutku

Dôkazov je pomerne dosť

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Vodiča, ktorý spôsobil smrť piatich osôb na zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova v Bratislave, by mali v utorok obviniť. V diskusnej relácii rádia Expres to povedal prezident Policajného zboru Štefan Hamran Skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie by zároveň podľa neho mohol byť prekvalifikovaný z usmrtenia na všeobecné ohrozenie.„Aj vyšetrovateľ, aj dozorujúci prokurátor uvažujú dokonca o tom, že sa skutok bude kvalifikovať spôsobom, že za ten trestný čin bude možné uložiť v rámci trestného konania aj výnimočný trest doživotia," povedal Hamran.Orgány činné v trestnom konaní podľa neho vo veci naďalej vykonávajú dokazovanie. „Tých dôkazov je naozaj pomerne dosť," skonštatoval policajný prezident.Zároveň Hamran potvrdil, že dychová skúška potvrdila vodičovi 1,6 promile alkoholu. Takisto potvrdil, že sa vodič po nehode správal konfrontačne. „Uvidíme, ako to budú kolegovia dokumentovať, akým spôsobom to budú kvalifikovať," dodal Hamran.