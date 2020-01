Vodiča Audi zastavili až výstrely policajtov do kolesa, z auta mu zrejme vypadli drogy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Policajtom sa snažil uniknúť 43-ročný vodič, ktorý mal trojnásobný zákaz viesť motorové vozidlá. Incident sa stal dnes krátko po 14:00 v obci Plavecký Štvrtok, keď policajná hliadka chcela skontrolovať auto značky Audi. Vodič namiesto zastavenia zrýchlil a pred policajným vozidlom začal vo vysokej rýchlosti unikať. Policajti sa pokúšali auto zastaviť, vodič však nereagoval ani na opakované výzvy.Pri obci Suchohrad unikajúci vodič úmyselne narazil do policajného auta. Z vozidla vypadlo väčšie množstvo vreciek s bielou kryštalickou látkou. Auto pokračovalo v jazde v smere do mestskej časti Devínska Nová Ves.„Na začiatku mestskej časti zasahujúci policajti mimo obytnej zóny v zmysle zákona o Policajnom zbore použili služobnú zbraň a vystrelili varovný výstrel do vzduchu. Vodič nereagoval a unikal aj naďalej. Hliadka opäť za dôsledného dodržania zákonných podmienok použila služobnú zbraň a zasiahla a poškodila zadné koleso unikajúceho vozidla. Vozidlo následne zastavilo,“ uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Posádku auta, vodiča a 21-ročnú spolujazdkyňu polícia zadržala.