Štátna duma v Rusku schválila Putinove návrhy na zmeny v ústave

Poslanci majú získať právomoc prezidenta

Posilnenie role Štátnej rady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Dolná komora ruského parlamentu schválila v prvom čítaní balíček návrhov ústavných zmien, ktoré navrhol prezident Vladimir Putin. Štátna duma o zmenách diskutovala dve hodiny a odobrila ich jednohlasne. Druhé čítanie je naplánované na 11. februára.Putin navrhol zmeny ústavy minulý týždeň v stredu. V každoročnom prejave navrhol zmeniť ústavu tak, aby mohli poslanci menovať premiéra a členov kabinetu, čo v súčasnosti pripadá prezidentovi.Podľa kritikov mu to však skôr umožní udržať sa nepretržite pri moci. Pozorovatelia tvrdia, že vďaka navrhovaným zmenám by Putin po skončení mandátu v roku 2024 mohol len prejsť do funkcie šéfa Štátnej rady alebo premiéra.Medzi navrhované zmeny tiež patrí aj to, aby mala ruská ústava prednosť pred medzinárodným právom, posilnenie role Štátnej rady, zákaz zahraničného občianstva a povolení na pobyt v cudzine pre vysokopostavených vládnych predstaviteľov či upravenie limitu pôsobenia prezidenta len na dve funkčné obdobia. Zmeny podľa Putina posilnia demokraciu v krajine a schváliť by ich mal celý národ.Zmenami sa zaoberá aj pracovná skupina, ktorú menoval Putin. Spolu s poslancami už predložili viacero ďalších návrhov, píše agentúra AP. Ruská opozícia reformu ústavy označila za "ústavný prevrat" a na 29. februára zvolala protest proti nej.