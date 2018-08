Vodiča, ktorý prežil pád mosta v Janove, prepustili z nemocnice

Pohľad na torzo diaľničného mosta Morandi v Janove . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 22. augusta (TASR) - Českého vodiča, ktorý prežil zrútenie sa mosta v talianskom meste Janov, prepustili v stredu z nemocnice do domácej starostlivosti. V utorok ho do pražskej Thomayerovej nemocnice previezli z Janova. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.Martin Kučera na stredajšej tlačovej konferencii povedal, že sa cíti dobre. Svoje prežitie označil za šťastie a súbeh šťastných okolností.odpovedal Kučera na otázku ohľadom svojho zdravotného stavu. Celá situácia sa podľa neho odohrala veľmi rýchlo.povedal Kučera.Kučeru priviezla sanitka do ČR v utorok večer. V pražskej Thomayerovej nemocnici sa podrobil ďalším vyšetreniam. Václav Zázvůrek, konateľ spoločnosti Sped-it, pre ktorú Kučera pracuje, uviedol, že vodičov zdravotný stav sa výrazne zlepšil a už sa môže pohybovať.povedal Zázvůrek.Kamión českého vodiča spadol minulý utorok z Morandiho mosta v Janove po tom, čo sa časť mosta zrútila. Pri nešťastí zomrelo 43 ľudí. Na zem spadol z výšky 45 metrov. Kučera z tragédie vyviazol so zlomeninami nosa a štyroch rebier a s prepichnutými pľúcami. Celý čas od prevozu do talianskej nemocnice bol v stabilizovanom stave a schopný komunikovať.