Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa štátnych zamestnancov sa upravia

Bratislava 22. augusta (TASR) - Uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov sa má upraviť. Po novom by sa mohli uzatvárať na viac ako jeden kalendárny rok. Vláda odsúhlasila novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú do parlamentu predložil poslanec Smeru-SD Erik Tomáš, a je už v 2. čítaní.Cieľom návrhu zákona je umožniť uzatváranie kolektívnych zmlúv aj na dlhšie konkrétne určené obdobie.vysvetlil Tomáš.Takýto postup podľa jeho slov umožní dojednať aj zvýšené nároky pre zamestnancov, než by sa dohodli v kolektívnej zmluve na jeden kalendárny rok, a garantovať ich rast aj v dlhšom časovom období, napríklad na dva kalendárne roky. Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1. októbra tohto roka.očakáva Tomáš.Návrh zákona podporuje aj rezort práce.uviedlo ministerstvo s tým, že kladný účinok výsledkov kolektívneho vyjednávania môže viesť aj k zvýšeniu záujmu verejnosti o prácu vo verejnom sektore.