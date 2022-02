Vodiča Seatu Leon prešlo a usmrtilo vlastné auto, ktoré sa náhle dalo do pohybu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Život vodiča osobného auta si vyžiadala nešťastná udalosť, ku ktorej došlo v sobotu večer na poľnej ceste pri vodnom diele Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda.V aute Seat Leon sa okrem 34-ročného vodiča viezli dve ženy a malé dieťa. Zastavili na okraji poľnej cesty a okrem dieťaťa všetci z auta vystúpili. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, po chvíli sa auto dalo z nezistených príčin do pohybu, muž sa ho snažil zastaviť, no to sa mu nepodarilo. Spadol a skončil pod autom, pričom utrpel zranenia, na následky ktorých zomrel.Policajti prípad vyšetrujú ako prečin usmrtenia a na jeho objasnení intenzívne pracujú. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby vozidlo vždy po zaparkovaní zabezpečili proti pohybu.