Kancelár Scholz vycestoval na Ukrajinu, po stretnutí so Zelenským ho v Moskve čaká aj Putin

Kancelára čaká aj stretnutie v Moskve

Obe návštevy budú ostro sledované

14.2.2022 - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok vycestoval na Ukrajinu. V Kyjeve by sa mal stretnúť s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským a diskutovať o bezpečnostnej situácii v regióne.Ešte v nedeľu predseda nemeckej vlády ubezpečil Ukrajinu, že jej preukážu potrebnú solidaritu, a zopakoval, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine povedie k tvrdým reakciám a sankciám.V rámci diplomatického úsilia o odvrátenie obávanej ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá by sa podľa niektorých varovaní mohla odohrať v najbližších dňoch, tiež nemecký kancelár v utorok odletí do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Návštevy kancelára budú ostro sledované pre možné náznaky odklonu od odkazu, ktorý Rusku vysielajú Spojené štáty a ďalší spojenci v NATO. Washington a aliancia opakovane varovali Rusko, že invázia si vyžiada vysokú cenu, no miestami sa im nedarí udržať jednotný front.Obzvlášť Scholzova vláda v ostatnom období čelí kritike, že odmietla Ukrajine dodať zbrane alebo konkrétne povedať, ktoré sankcie proti Rusku by podporila, čo viedlo k otázkam o odhodlaní Berlína postaviť sa Moskve.