Vodiči by v Rajeckých Tepliciach mali dávať pozor, polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku mosta

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Od piatka 11. júna bude v Rajeckých Tepliciach v časti Poluvsie čiastočne uzavretý most na ceste 1/64.Na sociálnej sieti to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline. Uzávierka potrvá do 31. júla, premávka bude v čase uzatvorenia vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch.