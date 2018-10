VODIČI, POZOR: Úsek D1 Trnava-Hlohovec čiastočne uzavrú

Ilustračná snímka Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Trnava 7. októbra (TASR) – Z dôvodu opravy vozovky Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od pondelka (8. 10.) od 10.00 h čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh a krajnicu ľavého jazdného pásu diaľnice D1 v úseku Trnava – Hlohovec. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Úsek bude uzatvorený do nedele 14. októbra do 14.00 h. Obmedzenie bude v ďalšom úseku aj od 15. do 21. októbra.priblížila hovorkyňa.