Po obnove plničky by mala opäť prísť na trh minerálna voda Maštinská

Hrnčiarska Ves 7. októbra (TASR) - V Maštinci, ktorý je časťou obce Hrnčiarska Ves v okrese Poltár, chcú obnoviť plničku minerálnej vody, ktorá prestala vyrábať pred zhruba desaťročím. Svoj zámer na inováciu výrobného procesu predložila pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť Maštinec Poltár.píše sa v zámere.Práce by chceli iniciátori začať a ukončiť v roku 2020. Odhadované náklady na stavbu by mali dosiahnuť 1,3 milióna eur. Po spustení prevádzky sa počíta so zamestnaním pre desiatich ľudí.