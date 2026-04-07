|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoltán
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. apríla 2026
Vodiči si aj počas Veľkej noci trúfli šoférovať opití, rekordérkou v Trnavskom kraji bola žena
Zdieľať
7.4.2026 (SITA.sk) - Policajti riešili počas Veľkej noci v Trnavskom kraji až 11 vodičov, ktorí si posilnení alkoholom sadli za volant. Šiesti z nich spôsobili aj dopravnú nehodu.
Od Veľkého piatku po Veľkonočný pondelok policajti začali podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatice Antalovej v desiatich prípadoch trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pretože vodiči mali výsledok dychovej skúšky nad 1 promile.
V jednom prípade nafúkal 19 ročný vodič po tom, ako v Holíči narazil do dopravnej značky, hraničnú hodnotu jedno promile, preto bude ďalší postup zvolený po výsledkoch analýzy jeho krvi.
Na Veľký piatok si 50 ročný vodič v Trnave pri prejazde cez kruhový objazd, poškodil pneumatiku a zaparkoval na neďalekom parkovisku, kde ho policajti PMJ skontrolovali a v dychu mu zistili 1,92 ‰. 55 ročnú vodičku zastavila policajná hliadka pri obci Dubovce v okrese Skalica. Pri dychovej skúške nafúkala 1,35 promile. 51 ročná vodička v meste Veľký Meder poškodila počas parkovania dve osobné vozidlá, nafúkala 1,85 promile.
Počas veľkonočnej soboty narazil 59 ročný vodič v Dunajskej Strede do betónového oplotenia a následne aj do stromu, nafúkal 1,6 promile. Rekordmankou Veľkej noci bola 47 ročná vodička pri Hornom Bare v okrese Dunajská Streda, ktorej policajti namerali 2,81 promile. Vysoko nad jedno promile nafúkali aj vodiči v Borskom Mikuláši a v Galante.
Za volant si s alkoholom sadli vodiči aj v pondelok. V Dolných Lovčiciach v okrese Trnava narazil vodič do kríku a stĺpa verejného osvetlenia, v dychu mu zistili tesne nad 1 promile. Nafúkala aj vodička v Čiernom Brode a vodič v Galante.
Zdroj: SITA.sk - Vodiči si aj počas Veľkej noci trúfli šoférovať opití, rekordérkou v Trnavskom kraji bola žena © SITA Všetky práva vyhradené.
Opitej žene sa nedarilo zaparkovať
47-ročná vodička s 2,81 promile
