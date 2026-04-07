Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 7.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoltán
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. apríla 2026

Vodiči si aj počas Veľkej noci trúfli šoférovať opití, rekordérkou v Trnavskom kraji bola žena


Zdieľať
7.4.2026 (SITA.sk) - Policajti riešili počas Veľkej noci v Trnavskom kraji až 11 vodičov, ktorí si posilnení alkoholom sadli za volant. Šiesti z nich spôsobili aj dopravnú nehodu.


Od Veľkého piatku po Veľkonočný pondelok policajti začali podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatice Antalovej v desiatich prípadoch trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pretože vodiči mali výsledok dychovej skúšky nad 1 promile.

Opitej žene sa nedarilo zaparkovať


V jednom prípade nafúkal 19 ročný vodič po tom, ako v Holíči narazil do dopravnej značky, hraničnú hodnotu jedno promile, preto bude ďalší postup zvolený po výsledkoch analýzy jeho krvi.

Na Veľký piatok si 50 ročný vodič v Trnave pri prejazde cez kruhový objazd, poškodil pneumatiku a zaparkoval na neďalekom parkovisku, kde ho policajti PMJ skontrolovali a v dychu mu zistili 1,92 ‰. 55 ročnú vodičku zastavila policajná hliadka pri obci Dubovce v okrese Skalica. Pri dychovej skúške nafúkala 1,35 promile. 51 ročná vodička v meste Veľký Meder poškodila počas parkovania dve osobné vozidlá, nafúkala 1,85 promile.

47-ročná vodička s 2,81 promile


Počas veľkonočnej soboty narazil 59 ročný vodič v Dunajskej Strede do betónového oplotenia a následne aj do stromu, nafúkal 1,6 promile. Rekordmankou Veľkej noci bola 47 ročná vodička pri Hornom Bare v okrese Dunajská Streda, ktorej policajti namerali 2,81 promile. Vysoko nad jedno promile nafúkali aj vodiči v Borskom Mikuláši a v Galante.

Za volant si s alkoholom sadli vodiči aj v pondelok. V Dolných Lovčiciach v okrese Trnava narazil vodič do kríku a stĺpa verejného osvetlenia, v dychu mu zistili tesne nad 1 promile. Nafúkala aj vodička v Čiernom Brode a vodič v Galante.


Zdroj: SITA.sk - Vodiči si aj počas Veľkej noci trúfli šoférovať opití, rekordérkou v Trnavskom kraji bola žena © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

