Utorok 7.4.2026
Meniny má Zoltán
07. apríla 2026
Počas nočnej kontroly na R4 zadržali colníci tisíce falzifikátov svetových značiek
7.4.2026 (SITA.sk) - Príslušníci finančnej správy odhalili ďalší prípad nelegálneho dovozu falšovaného tovaru. Počas nočnej kontroly na rýchlostnej ceste R4 pri Milhosti zastavili dodávku, v ktorej sa nachádzali tisíce napodobenín značkových výrobkov. Zásah sa odohral na Veľký piatok krátko po 23:00 v smere z Maďarska na Slovensko.
Hliadka Colného úradu Košice zastavila dodávkové vozidlo Ford Transit s poľskou evidenčnou značkou. Pri kontrole nákladového priestoru našli kartónové krabice a vrecia plné tovaru, ktorý niesol znaky falzifikátov.
Išlo najmä o kabelky, ruksaky, cestovné tašky, oblečenie, obuv a módne doplnky napodobňujúce známe svetové značky ako Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Nike, Adidas či Prada. Colníci zaistili viac ako 3 000 kusov tovaru. Následná kontrola potvrdila, že ide o značky chránené právami duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahujú opatrenia proti ich porušovaniu. Tovar podľa zistení smeroval z Bukurešti do Varšavy.
Colný úrad zásielku zaistil pre podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. O ďalšom postupe rozhodnú príslušné orgány podľa platnej legislatívy. Finančná správa dlhodobo upozorňuje, že obchodovanie s falzifikátmi nepoškodzuje len značky, ale aj spotrebiteľov. Takýto tovar často nespĺňa bezpečnostné ani kvalitatívne normy a jeho predaj je nezákonný.
Zdroj: SITA.sk - Počas nočnej kontroly na R4 zadržali colníci tisíce falzifikátov svetových značiek © SITA Všetky práva vyhradené.
