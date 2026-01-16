Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.1.2026
16. januára 2026

Vodička Peugeotu skončila po zrážke s autobusom v nemocnici, nehoda sa stala Diviackej Novej Vsi


Na ceste II/574 pred obcou Diviacka Nová Ves v okrese Prievidza sa v piatok zrazilo osobné auto s autobusom. Pri zrážke utrpela 34 ročná vodička vozidla Peugeot zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. V ...



16.1.2026 (SITA.sk) - Na ceste II/574 pred obcou Diviacka Nová Ves v okrese Prievidza sa v piatok zrazilo osobné auto s autobusom. Pri zrážke utrpela 34 ročná vodička vozidla Peugeot zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. V autobuse bolo približne 35 cestujúcich, štyria utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.


„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 34 ročná vodička osobného vozidla zn. Peugeot, jazdiaca v smere od obce Diviacka Nová Ves na mesto Nováky, z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autobusom,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Dychová skúška na alkohol v prípade 61 ročného vodiča autobusu skončila s negatívnym výsledkom merania. Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy.

Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: SITA.sk - Vodička Peugeotu skončila po zrážke s autobusom v nemocnici, nehoda sa stala Diviackej Novej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.

