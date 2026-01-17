Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 17.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nataša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. januára 2026

Protesty a napätie v Iráne eskalujú, Slovensko reaguje evakuáciou diplomatov – FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Teherán Zahraničie

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) rozhodol o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení Veľvyslanectva SR v Teheráne. ...



Zdieľať
iran_protests_35181 676x451 17.1.2026 (SITA.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) rozhodol o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení Veľvyslanectva SR v Teheráne. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia v Iráne, rastúce napätie a reálne hrozba eskalácie vojenského konfliktu. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Blanár zdôraznil, že prvoradým záujmom je vždy bezpečnosť občanov SR, ktorí sa nachádzajú v rizikových oblastiach, vrátane vyslaných zamestnancov rezortu diplomacie.

Najvyšší stupeň cestovného odporúčania


„V tejto chvíli sú už všetci diplomati a pracovníci Veľvyslanectva SR v Teheráne v bezpečí, mimo akéhokoľvek bezpečnostného rizika. Moje rozhodnutie o dočasnom uzavretí zastupiteľského úradu je preventívnym krokom, ktorého cieľom je chrániť životy a zdravie, a neznamená zníženie úrovne diplomatických vzťahov s Iránom,“ priblížil Blanár. Súčasne ocenil pripravenosť a koordináciu všetkých zapojených zložiek počas evakuácie a profesionálne zvládnutú reakciu na krízovú situáciu, ktorá zabezpečila bezpečný návrat všetkých zamestnancov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ministerstvo súčasne informovalo, že pre Irán potvrdilo aj naďalej platný štvrtý stupeň cestovného odporúčania. Rezort diplomacie upozornil na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v krajine v súvislosti s protestami a stretmi demonštrantov s políciou, ktorých výsledkom sú mŕtvi a zranení. Ministerstvo tak odporúča opustiť krajinu a necestovať tam.

Varovanie pre občanov a odporúčanie opustiť krajinu


„Dôrazne varujeme našich občanov pred cestami do Iránu a v prípade, že sa tam nachádzajú, odporúčame, aby sa stiahli do bezpečia, vyhýbali sa demonštráciám, počkali na upokojenie situácie a v rámci možností urýchlene opustili Irán," vyhlásilo ministerstvo.

Občania, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo potrebujú konzulárnu asistenciu, sa môžu obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni a vo všetkých časových pásmach po celom svete.


Zdroj: SITA.sk - Protesty a napätie v Iráne eskalujú, Slovensko reaguje evakuáciou diplomatov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Teherán Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragický nález v Bratislave, v priekope na Lamačskej ceste ležalo telo muža – FOTO
<< predchádzajúci článok
Vodička Peugeotu skončila po zrážke s autobusom v nemocnici, nehoda sa stala Diviackej Novej Vsi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 