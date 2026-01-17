|
|
17. januára 2026
Protesty a napätie v Iráne eskalujú, Slovensko reaguje evakuáciou diplomatov – FOTO
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) rozhodol o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení Veľvyslanectva SR v Teheráne. ...
Zdieľať
17.1.2026 (SITA.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) rozhodol o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení Veľvyslanectva SR v Teheráne. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia v Iráne, rastúce napätie a reálne hrozba eskalácie vojenského konfliktu. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Blanár zdôraznil, že prvoradým záujmom je vždy bezpečnosť občanov SR, ktorí sa nachádzajú v rizikových oblastiach, vrátane vyslaných zamestnancov rezortu diplomacie.
„V tejto chvíli sú už všetci diplomati a pracovníci Veľvyslanectva SR v Teheráne v bezpečí, mimo akéhokoľvek bezpečnostného rizika. Moje rozhodnutie o dočasnom uzavretí zastupiteľského úradu je preventívnym krokom, ktorého cieľom je chrániť životy a zdravie, a neznamená zníženie úrovne diplomatických vzťahov s Iránom,“ priblížil Blanár. Súčasne ocenil pripravenosť a koordináciu všetkých zapojených zložiek počas evakuácie a profesionálne zvládnutú reakciu na krízovú situáciu, ktorá zabezpečila bezpečný návrat všetkých zamestnancov.
Ministerstvo súčasne informovalo, že pre Irán potvrdilo aj naďalej platný štvrtý stupeň cestovného odporúčania. Rezort diplomacie upozornil na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v krajine v súvislosti s protestami a stretmi demonštrantov s políciou, ktorých výsledkom sú mŕtvi a zranení. Ministerstvo tak odporúča opustiť krajinu a necestovať tam.
„Dôrazne varujeme našich občanov pred cestami do Iránu a v prípade, že sa tam nachádzajú, odporúčame, aby sa stiahli do bezpečia, vyhýbali sa demonštráciám, počkali na upokojenie situácie a v rámci možností urýchlene opustili Irán," vyhlásilo ministerstvo.
Občania, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo potrebujú konzulárnu asistenciu, sa môžu obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni a vo všetkých časových pásmach po celom svete.
Zdroj: SITA.sk - Protesty a napätie v Iráne eskalujú, Slovensko reaguje evakuáciou diplomatov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
