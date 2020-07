Vodičov čakajú viaceré obmedzenia na diaľniciach, pripravte sa aj na obchádzky

Obmedzenie potrvá v čase od 7:00 do 9:00 dňa 25. júla. Dôvodom je kontrolné geodetické meranie mosta. Doprava bude presmerovaná cez zjazdné pruhy križovatky Liptovský Hrádok a znovu napojená na diaľnicu D1.

NDS obmedzí dopravu aj na diaľnici D2, a to v úseku križovatky na Lozorno na zjazde smerom do Bratislavy, vrátane pripájacieho pruhu. Obmedzenia budú trvať od 24. júla od 17:00 do 27. júla do 6:00. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase po ceste prvej a druhej triedy.

Ďalšie obmedzenie vodičov čaká na diaľnici D2 v 40. až 35. km na vonkajšom jazdnom pruhu a krajnici ľavého jazdného pruhu. Obmedzenia budú 28. júla od 9:00 do 28. augusta do 14:00. Práce na vozovke budú v piatich etapách vždy od utorka 9:00 do piatka 14:00. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Na diaľnici D2 bude obmedzenie na križovatke Lozorno smerom do Brna vrátane pripájacieho pruhu. Obmedzenie bude trvať od 31. júla od 17:00 do 3. augusta do 6:00. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase po cestách prvej a druhej triedy. NDS obmedzí vodičov na D2 na 43. až 44. km vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici pravého jazdného pruhu. Úsek bude obmedzený od 14. augusta od 10:00 do 16. augusta do 22.00. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Všetky obmedzenia na diaľnici D2 plánuje NDS pre plánované opravy.