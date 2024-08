Vodičovi nákladného vozidla pri Čadci vbehol do cesty chodec, pri prevoze do nemocnice zomrel (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.8.2024 (SITA.sk) - Vodičovi nákladného vozidla vbehol do cesty 64-ročný chodec, pri prevoze do nemocnice zraneniam podľahol. Ako informovala hovorkyňa žilinskej krajskej polície Zuzana Šefčíková , tragická nehoda sa stala v pondelok dopoludnia v čadčianskej mestskej časti Milošová.Vodič viedol nákladné motorové vozidlo zn. Renault v smere do Čadce, 64-ročný chodec mu vbehol do jazdnej dráhy z pravej strany z doposiaľ nezistených príčin.„Muž utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, pri prevoze do nemocnice podľahol. Vodič nákladného vozidla sa na mieste podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U nebohého bola nariadená pitva. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnila Zuzana Šefčíková.