USA posielajú na Blízky východ raketovú ponorku s jadrovým pohonom, chcú odradiť Irán od rozsiahleho útoku na Izrael

12.8.2024 (SITA.sk) - Americký minister obrany Lloyd Austin nariadil vyslanie ponorky USS Georgia s riadenými strelami na Blízky východ. Informuje o tom spravodajský web televízie CNN s odvolaním sa na vyhlásenie Pentagonu . Minister tiež podľa neho nariadil rýchlejší presun údernej skupiny lietadlovej lode USS Abraham Lincoln do regiónu.Ponorka na jadrový pohon USS Georgia, ktorá je vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu, bola v ostatných dňoch v Stredozemnom mori, uviedlo americké námorníctvo s tým, že stroj dokončil výcvik pri Taliansku. Spomenutú údernú skupinu Lincoln tvorí lietadlová loď, ktorá operuje so stealth stíhačkami F-35C, ako aj niekoľko torpédoborcov.CNN poukazuje na to, že pohyb ponoriek Spojené štáty zriedkakedy verejne oznamujú a plavidlá na jadrový pohon fungujú v takmer úplnej tajnosti. Oznámenie presunu ponorky je teda jasným signálom s cieľom odradiť Irán a jeho spojencov v regióne od potenciálneho rozsiahleho útoku na Izrael.Útok sa očakáva ako reakcia na júlové zabitie popredného vojenského veliteľa libanonskej militantnej organizácie Hizballáh , ktorú podporuje Irán, a tiež na zabitie politického lídra militantného hnutia Hamas v Teheráne. Izrael sa k týmto zabitiam nepriznáva.