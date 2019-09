Vodnoslalomári SR pred finále v Troji so šancou na celkový triumf v SP

Slovenskí reprezentant v C1 Matej Beňuš, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Program finálového 5. kola SP v pražskej Troji:



piatok 6. septembra:



9.00 h C1M - 1. rozjazdy

10.07 h K1Ž - 1. rozjazdy

11.21 h C1M - 2. rozjazdy

12.08 h K1Ž - 2. rozjazdy

13.30 h C1Ž - 1. rozjazdy

14.43 h K1M - 1. rozjazdy

16.16 h C1Ž - 2. rozjazdy

16.53 h K1M - 2. rozjazdy



sobora 7. septembra:



9.00 h C1M - semifinále

10.05 h K1Ž - semifinále

13.18 h C1M - finále

13.25 h K1Ž - finále



nedeľa 8. septembra:



9.00 h C1Ž - semifinále

10.05 h K1M - semifinále

12.03 h C1Ž - finále

12.40 h K1M - finále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 5. septembra (TASR) - Cez víkend sa v pražskej Troji uzavrie sezóna Svetového pohára vo vodnom slalome. V predolympijskom roku sa slovenskí reprezentanti sústredia najmä na zisk miesteniek do Tokia, napriek tomu sa, najmä singlisti, držia na čelných priečkach celkového hodnotenia. V kategórii C1 je lídrom Slovinec Luka Božič so 187 bodmi, druhý Matej Beňuš má na konte 169 bodov a môže pomýšľať na triumf. O sedem bodov menej má Alexander Slafkovský a hneď za ním je Michal Martikán (160). Vo finále SP si pretekári pripíšu do klasifikácie dvojnásobný počet bodov.Motiváciu navyše bude mať obhajca víťazstva v C1 Slafkovský. Počas sezóny sa postupne dostával do formy, ktorú vyšperkoval triumfom v Markkleebergu. Na najvyšší stupienok sa postavil po troch rokoch.povedal Slafkovský po víťazstve pre web Medzinárodnej kanoistickej federácie.Medzi ženami je zo slovenského pohľadu viac-menej rozhodnuté. Najlepšia kajakárka Jana Dukátová je až dvanásta s 99 bodmi a za Corinnou Kuhnleovou zaostáva o 81 bodov. Mladá Eliška Mintálová je 18, hoci neštartoval v 3. kole v Tacene a veteránka Elena Kaliská figuruje až na 24. priečke. Medzi kanoistkami je 15. Monika Škáchová, ktorá rovnako ako Mintálová vynechala podujatie v Tacene. Spoločne s Emanuelou Luknárovou a Soňou Stanovskou dali prednosť ME juniorov v Liptovskom Mikuláši.O dobré umiestnenie má šancu zabojovať Andrej Málek v K1. Pred finálovým kolom v Prahe je na 7. mieste so 128 bodmi. Vyšvihol sa najmä vďaka triumfu v 2. kole SP v Čunove, keď vybojoval vôbec prvé slovenské víťazstvo na Svetovom pohári v K1. V dobrej forme sa ukazuje aj Martin Halčin, ktorý okupuje 10. priečku. Najmladší z tria reprezentantov na kajaku Jakub Grigar je 25.V českej metropole bude zároveň pokračovať slovenská kvalifikácia na OH 2020. Začala sa minulý týždeň v Makkleebergu. V každej kategórii bojuje o účasť na OH trojica pretekárov. Ak nastane situácia, že niektorý z tria dosiahne matematicky nedostihnuteľný náskok už po troch pretekoch, nominačný boj sa uzavrie už po svetovom šampionáte. V opačnom prípade nominácia pokračuje a rozhodne sa až na ME v Londýne 2020. Za každé umiestnenie si športovec pripíše dopredu stanovený počet bodov, pričom do konečného poradia sa zarátavajú tri najlepšie výsledky, jeden sa škrtá. Najvyšší bodový zisk znamená účasť pod piatimi kruhmi, druhý pozíciu náhradníka.