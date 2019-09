Dubovcová a Štrbová prehrali na úvod WT Finals s Kanaďankami

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour Finals (5*) - Rím - B-skupina:



1. kolo:



Heather Bansleyová, Brandie Wilkersonová (15-Kan.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (18-SR) 2:0 (11, 19)

Alexandra Klinemanová, April Rossová (2-USA) - Agata Zuccarelliová, Gaia Traballiová (31-Tal.) 2:0 (16, 17)



piatok - 2. kolo - o postup zo skupiny:



Agata Zuccarelliová, Gaia Traballiová (31-Tal.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (18-SR)

Rím 5. septembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji World Tour Finals v Ríme. Ako osemnáste nasadené vo štvrtok v 1. kole B-skupiny nestačili na kanadské pätnástky podujatia Heather Bansleyovú a Brandie Wilkersonovú, ktorým podľahli 0:2 (-11, -19).Prvý set patril Kanaďankám, v jeho polovici získali výraznejší náskok (14:7) a ten z rúk nepustili. V úvode vyrovnanejšej druhej časti Slovenky viedli 5:3, ale favoritky postupne otočili na 12:7. Dubovcová a Štrbová sa ešte vrátili do hry, znížili na 13:15, no Kanaďanky sa i tak dostali k štyrom mečbalom (20:16). Slovenky v závere siahali na vyrovnanie skóre, odvrátili tri, ale štvrtý Kanaďanky premenili a nadviazali na dvojsetový triumf nad Slovenkami z minulého roka v skupine v Ostrave.Dubovcová a Štrbová budú bojovať o postup zo skupiny do 1. kola play-off v piatok proti domácej dvojici Agata Zuccarelliová, Gaia Traballiová. Talianky nasadené ako tridsiate prvé v 1. kole skupiny prehrali 0:2 (-16, -17) s turnajovými dvojkami a svetovými jednotkami z USA Alexandrou Klinemanovou a April Rossovou. Informoval portál Slovenskej volejbalovej federácie.