Vody zámorskej NHL rozbúrila megavýmena. Pôsobisko menia lídri Caroliny i Colorada – VIDEO, FOTO

Prvý transfer Nečasa



⚠️ WE'VE GOT A BLOCKBUSTER ⚠️

Mikko Rantanen and Taylor Hall are heading to the @Canes in exchange for Martin Necas and more! pic.twitter.com/hopVKxtvH1



— NHL (@NHL) January 25, 2025

Pokúsia sa zalepiť dieru



The @Canes are getting something special in Mikko Rantanen! ???? pic.twitter.com/6Jtjdjen4n

— NHL (@NHL) January 25, 2025

25.1.2025 (SITA.sk) - V kanadsko-americkej hokejovej NHL sa v noci z piatka na sobotu udiala nečakaná hráčska výmena, do ktorej sú zainteresované tri kluby. Tím Colorado Avalanche „trejdoval" svojich hráčov s Carolinou Hurricanes a sťahovanie čaká aj českého útočníka Martina Nečasa . Okrem 26-ročného rodáka z Nového Mesta na Morave sa do tímu „lavín" presúva aj Jack Drury.Opačným smerom putuje produktívny Mikko Rantanen z Fínska, ktorý si takisto užíva status jednej z hviezd súťaže. Do výmeny sa pripojilo ešte Chicago Blackhawks , odkiaľ Canes získali Taylora Halla . Informáciu priniesol oficiálny web NHL V prípade Nečasa ide o vôbec prvý transfer v jeho zámorskej kariére. Carolina si ho vybrala v drafte v roku 2017. Na konci júla minulého roka odchovanec Komety Brno podpísal s Hurricanes dvojročnú zmluvu na 13 miliónov dolárov. V aktuálnej sezóne bol najproduktívnejším hráčom tímu, v doterajších 49 zápasoch zaznamenal 55 bodov. Vo predchádzajúcom ročníku si vytvoril osobné maximum so 71 bodmi.Colorado sa nezvládlo s Rantanenom, ktorý za Avalanche odohral všetkých 619 zápasov svojej kariéry, dohodnúť na ďalšej zmluve, a tak jeho odchod z Denveru pre mnohých expertov nie je prekvapením. Dvadsaťosemročný absolvent hokejovej akadémie TPS Turku je aktuálne šiestym najproduktívnejším hráčom súťaže, v 49 dueloch si na konto pripísal 64 kanadských bodov.Nečas sa spoločne s Drurym pokúsi zalepiť dieru, ktorá po odchode fínskeho útočníka vznikne. Carolina navyše získala od Colorada dve voľby draftu, druhé kolo v roku 2025 a štvrté kolo v roku 2026.Časť z Rantanenovej mzdy si do svojho platového stropu zobrali „jastrabi" zo Chicaga (4,28 milióna dolárov, pozn.), za čo získali od Hurricanes voľbu v treťom kole draftu 2025. Okrem držiteľa Hartovej trofeje Halla poslali do Caroliny práva na útočníka Nilsa Juntorpa.