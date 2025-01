Boli sme silní na puku a boli sme za to odmenení, reaguje Tatar po triumfe na ľade Montrealu Canadiens

26.1.2025 (SITA.sk) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v nočnom zápase zo soboty na nedeľu v zápase kanadsko-americkej NHL na ľade Montrealu Canadiens 4:3 po predĺžení. Ústrednými postavami duelu boli aj dvaja slovenskí korčuliari.Útočník domácich "diablov" Tomáš Tatar sa presadil za stavu 2:1 pre hostí a zaznamenal svoj piaty presný zásah v sezóne. O dve asistencie navýšil svoje štatistické konto aj Juraj Slafkovský . Duel v Aréne Bell Centre rozhodol v 5. minúte predĺženia domáci útočník Jack Hughes "Dnes sme robili správne veci, boli sme silní na puku a boli sme za to odmenení. Vždy je príjemné sa vrátiť sem do Montrealu, pretože sa mi vynárajú príjemné spomienky. Dnes sme dvakrát stratili vedenie, dokonca aj dvojgólové, preto je fajn, že berieme dva body," povedal pre oficiálny web klubu Tatar.Vydarený duel má za sebou aj útočník Martin Pospíšil Calgary Flames . Rodák zo Zvolena v zápase proti Minnesote Wild zaznamenal gól i asistenciu a zažil prvý dvojbodový zápas od 12. októbra. Pospíšilovi očividne pomohol presun z prvého do tretieho útočku "plameňov", v ktorom nastúpil po boku Lomberga a Šarangoviča. Jeho presný zásah z 33. minúty je prvý od konca novembra.Do zostavy Tampy Bay sa po štvorzápasovej absencii zavinenej zranením vrátil Erik Černák , hráči Lightning však prehrali v Detroite 0:2. Bez bodu odchádzal aj Washington Capitals s obrancom Martinom Fehérvárym v zostave. Hokejisti z hlavného mesta prehrali vo Vancouveri 1:2.