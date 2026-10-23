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23. októbra 2026

Vojaci majú za sebou najkomplexnejšie cvičenie Strong Together. Preverili si pripravenosť divízneho veliteľstva


Tagy: Vojenské cvičenie

Nasadených bolo viac ako 800 vojakov zo Slovenska, Španielska, Grécka, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Talianska, Francúzska a USA. Slovenská armáda si preverila spôsobilosti divízneho veliteľstva ...



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vojak armada sr 23.10.2026 (SITA.sk) - Nasadených bolo viac ako 800 vojakov zo Slovenska, Španielska, Grécka, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Talianska, Francúzska a USA.


Slovenská armáda si preverila spôsobilosti divízneho veliteľstva v rámci cvičenia Strong Together 2026 -I. Ako informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič, ide o najkomplexnejšie cvičenie za posledné obdobie, na ktorom sa podieľali mnohonárodné veliteľstvá a aliančné jednotky. Cvičenie sa uskutočnilo vo výcvikovom centre Lešť a jeho cieľom bolo preverenie napĺňania požiadaviek NATO a spôsobilostí slovenského divízneho veliteľstva vytváraného z Veliteľstva Pozemných síl OS SR.

Na riadení, hodnotení a podpore cvičenia sa okrem Mnohonárodnej brigády prítomnej v SR podieľali aj príslušníci Mnohonárodnej divízie stred z Maďarska (MND-C), Zborového veliteľstva rýchleho nasadenia NATO zo Španielska (NRDC) ako aj príslušníci z Národnej gardy Indiana a Poľských ozbrojených síl. Nasadených bolo viac ako 800 vojakov zo Slovenska, Španielska, Grécka, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Talianska, Francúzska a Spojených štátov amerických.

Zemanovič spresnil, že veliteľsko - štábne cvičenie s podporou simulačných technológií všestranne preverilo pripravenosť veliteľstva divízie viesť a udržať operáciu pri obrane SR v spolupráci s ostatnými aliančnými jednotkami. „Cvičenie bolo vyvrcholením celej série aktivít zameraných na prípravu a certifikáciu divízneho veliteľstva v rámci nášho Aliančného záväzku. Nielen jeho budovanie, ale aj hodnotenie, prešlo náročným procesom podľa požiadaviek a štandardov Aliancie,“ priblížil hovorca.

Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálmajor Norbert Hrib priblížil, že prekonávali organizačné, personálne, materiálne a technické výzvy. „Niektoré sa nám podarilo odstrániť počas prípravy veliteľstva a niektoré sme odhalili až pri komplexnom nasadení a zapojení aliančných partnerov,“ uviedol Hrib, ktorý plnenie úloh zhodnotil pozitívne. Vyzdvihol zároveň motiváciu a odhodlanie cvičiacich vojakov. Na záver skonštatoval, že divízne veliteľstvo ako celok je pripravené splniť svoje poslanie pri obrane SR a rovnako aj úlohy v zostave aliančných síl.


Zdroj: SITA.sk - Vojaci majú za sebou najkomplexnejšie cvičenie Strong Together. Preverili si pripravenosť divízneho veliteľstva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vojenské cvičenie
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