|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 23.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2026
Polícia dohliadne na pokojný priebeh sobotňajších volieb, vyčlenila dostatočné sily aj prostriedky
Konkrétne počty nasadených policajtov ani podrobnosti o prijatých opatreniach polícia spravidla nezverejňuje z taktických a bezpečnostných dôvodov.
Zdieľať
23.10.2026 (SITA.sk) - Konkrétne počty nasadených policajtov ani podrobnosti o prijatých opatreniach polícia spravidla nezverejňuje z taktických a bezpečnostných dôvodov.
Policajný zbor vyčlenil na zabezpečenie pokojného a bezpečného priebehu spojených komunálnych a župných volieb v sobotu 24. októbra dostatočné sily a prostriedky. Ako pre SITA uviedol hovorca policajného prezídia Roman Hájek, konkrétne počty nasadených policajtov ani podrobnosti o prijatých opatreniach polícia spravidla nezverejňuje z taktických a bezpečnostných dôvodov.
„Jednotlivé služby Policajného zboru budú v rámci svojich kompetencií dohliadať na verejný poriadok a bezpečnosť v okolí volebných miestností, zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj verejný poriadok na železničných staniciach a vo vlakoch,“ uviedol Hájek.
Policajný zbor bude podľa neho zároveň preverovať oznámenia o možnom protiprávnom konaní súvisiacom s voľbami a podľa aktuálnej situácie prijímať potrebné opatrenia. „Cieľom je zabezpečiť pokojný a nerušený priebeh volieb a v prípade potreby bezodkladne reagovať na vzniknuté situácie,“ dodal hovorca.
Hájek tiež zdôraznil, že polícia voľby neriadi ani nekontroluje ich priebeh. „Organizáciu a priebeh hlasovania zabezpečujú príslušné volebné komisie. Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Policajti vstúpia do volebnej miestnosti len v odôvodnených prípadoch, napríklad na žiadosť predsedu komisie, pri preverovaní oznámenia alebo pri potrebe vykonať služobný zákrok,“ vysvetlil policajný hovorca.
V prípade, že bude nejaká osoba blokovať osobitný priestor určený na úpravu hlasovacích lístkov, nerešpektovať pokyny predsedu volebnej komisie alebo brániť ostatným voličom vo výkone volebného práva, policajti podľa Hájeka preveria situáciu a vyzvú osobu, aby od svojho konania upustila.
Ak výzvu neuposlúchne a sú splnené zákonné podmienky, polícia vykoná služobný zákrok. V prípade agresívneho správania, vyhrážania alebo násilia policajti zabránia ďalšiemu konfliktu a ohrozeniu osôb. „Podľa okolností oddelia účastníkov, preveria, či nedošlo k spáchaniu priestupku alebo trestného činu a prijmú príslušné opatrenia. Ich cieľom bude ochrana osôb a obnovenie verejného poriadku,“ uviedol hovorca.
Pri podozrení z odcudzenia, poškodenia alebo neoprávnenej manipulácie s volebnými dokumentmi policajti zabránia pokračovaniu takéhoto konania, podľa potreby zabezpečia miesto udalosti a dostupné dôkazy. „Zistia okolnosti prípadu, preveria výpovede svedkov a dostupné záznamy a podľa povahy udalosti zabezpečia ďalší postup,“ ozrejmil Hájek.
Polícia bude podľa neho preverovať aj oznámenia o možnom ponúkaní, sľubovaní alebo poskytovaní peňazí či iných výhod v súvislosti s hlasovaním. Rovnako bude preverovať podozrenia z ich požadovania alebo prijímania. „Policajti zistia dostupné okolnosti, zabezpečia relevantné dôkazy zákonným spôsobom a informujú príslušné útvary. O tom, či došlo k spáchaniu trestného činu, rozhodnú výsledky preverovania a ďalšie zákonné postupy,“ zhrnul hovorca policajného prezídia.
Ak predseda volebnej komisie požiada políciu o pomoc, policajti preveria dôvod žiadosti a poskytnú súčinnosť v rozsahu svojich zákonných oprávnení. Môžu zasiahnuť pri narušení verejného poriadku alebo preveriť podozrenie z protiprávneho konania. „Nerozhodujú však namiesto volebnej komisie o pripustení voliča k hlasovaniu, vydávaní hlasovacích lístkov, platnosti hlasovania ani o organizácii volieb,“ zdôraznil Hájek.
Polícia sa bude zaoberať aj oznámeniami o možnom protiprávnom konaní súvisiacom s voľbami na internete. „V závislosti od okolností zadokumentuje oznámený obsah, dostupné údaje a ďalšie relevantné informácie a zabezpečí ich preverenie v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi. Samotný výskyt príspevku na internete ešte automaticky neznamená, že došlo k spáchaniu trestného činu,“ vysvetlil hovorca.
Doplnil, že Policajný zbor postupuje pri plnení úloh počas volieb nestranne a v súlade so zákonom. „Každé oznámenie alebo podozrenie posudzuje podľa konkrétnych okolností. O prípadnej právnej kvalifikácii skutku rozhodujú zistené skutočnosti a výsledky príslušných procesných úkonov,“ uviedol Hájek.
V prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu občania políciu kontaktovať. „Pri oznamovaní udalosti je vhodné uviesť najmä to, čo sa stalo, kde a kedy k udalosti došlo a či sú k dispozícii svedkovia alebo iné dôkazy,“ uzavrel Hájek.
Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené od 07:00 do 20:00, zatvárať sa budú teda o dve hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami, ktoré trvajú do 22:00. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky. V Bratislave a Košiciach si prevezmú až šesť hlasovacích lístkov, pretože budú na rozdiel od zvyšku Slovenska voliť aj do orgánov mestskej časti.
Zdroj: SITA.sk - Polícia dohliadne na pokojný priebeh sobotňajších volieb, vyčlenila dostatočné sily aj prostriedky © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor vyčlenil na zabezpečenie pokojného a bezpečného priebehu spojených komunálnych a župných volieb v sobotu 24. októbra dostatočné sily a prostriedky. Ako pre SITA uviedol hovorca policajného prezídia Roman Hájek, konkrétne počty nasadených policajtov ani podrobnosti o prijatých opatreniach polícia spravidla nezverejňuje z taktických a bezpečnostných dôvodov.
„Jednotlivé služby Policajného zboru budú v rámci svojich kompetencií dohliadať na verejný poriadok a bezpečnosť v okolí volebných miestností, zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj verejný poriadok na železničných staniciach a vo vlakoch,“ uviedol Hájek.
Voľby neriadia ani nekontrolujú ich priebeh
Policajný zbor bude podľa neho zároveň preverovať oznámenia o možnom protiprávnom konaní súvisiacom s voľbami a podľa aktuálnej situácie prijímať potrebné opatrenia. „Cieľom je zabezpečiť pokojný a nerušený priebeh volieb a v prípade potreby bezodkladne reagovať na vzniknuté situácie,“ dodal hovorca.
Hájek tiež zdôraznil, že polícia voľby neriadi ani nekontroluje ich priebeh. „Organizáciu a priebeh hlasovania zabezpečujú príslušné volebné komisie. Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Policajti vstúpia do volebnej miestnosti len v odôvodnených prípadoch, napríklad na žiadosť predsedu komisie, pri preverovaní oznámenia alebo pri potrebe vykonať služobný zákrok,“ vysvetlil policajný hovorca.
V prípade, že bude nejaká osoba blokovať osobitný priestor určený na úpravu hlasovacích lístkov, nerešpektovať pokyny predsedu volebnej komisie alebo brániť ostatným voličom vo výkone volebného práva, policajti podľa Hájeka preveria situáciu a vyzvú osobu, aby od svojho konania upustila.
Ak výzvu neuposlúchne a sú splnené zákonné podmienky, polícia vykoná služobný zákrok. V prípade agresívneho správania, vyhrážania alebo násilia policajti zabránia ďalšiemu konfliktu a ohrozeniu osôb. „Podľa okolností oddelia účastníkov, preveria, či nedošlo k spáchaniu priestupku alebo trestného činu a prijmú príslušné opatrenia. Ich cieľom bude ochrana osôb a obnovenie verejného poriadku,“ uviedol hovorca.
Preveria aj možné kupovanie hlasov
Pri podozrení z odcudzenia, poškodenia alebo neoprávnenej manipulácie s volebnými dokumentmi policajti zabránia pokračovaniu takéhoto konania, podľa potreby zabezpečia miesto udalosti a dostupné dôkazy. „Zistia okolnosti prípadu, preveria výpovede svedkov a dostupné záznamy a podľa povahy udalosti zabezpečia ďalší postup,“ ozrejmil Hájek.
Polícia bude podľa neho preverovať aj oznámenia o možnom ponúkaní, sľubovaní alebo poskytovaní peňazí či iných výhod v súvislosti s hlasovaním. Rovnako bude preverovať podozrenia z ich požadovania alebo prijímania. „Policajti zistia dostupné okolnosti, zabezpečia relevantné dôkazy zákonným spôsobom a informujú príslušné útvary. O tom, či došlo k spáchaniu trestného činu, rozhodnú výsledky preverovania a ďalšie zákonné postupy,“ zhrnul hovorca policajného prezídia.
Ak predseda volebnej komisie požiada políciu o pomoc, policajti preveria dôvod žiadosti a poskytnú súčinnosť v rozsahu svojich zákonných oprávnení. Môžu zasiahnuť pri narušení verejného poriadku alebo preveriť podozrenie z protiprávneho konania. „Nerozhodujú však namiesto volebnej komisie o pripustení voliča k hlasovaniu, vydávaní hlasovacích lístkov, platnosti hlasovania ani o organizácii volieb,“ zdôraznil Hájek.
Každé oznámenie sa posúdi
Polícia sa bude zaoberať aj oznámeniami o možnom protiprávnom konaní súvisiacom s voľbami na internete. „V závislosti od okolností zadokumentuje oznámený obsah, dostupné údaje a ďalšie relevantné informácie a zabezpečí ich preverenie v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi. Samotný výskyt príspevku na internete ešte automaticky neznamená, že došlo k spáchaniu trestného činu,“ vysvetlil hovorca.
Doplnil, že Policajný zbor postupuje pri plnení úloh počas volieb nestranne a v súlade so zákonom. „Každé oznámenie alebo podozrenie posudzuje podľa konkrétnych okolností. O prípadnej právnej kvalifikácii skutku rozhodujú zistené skutočnosti a výsledky príslušných procesných úkonov,“ uviedol Hájek.
V prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu občania políciu kontaktovať. „Pri oznamovaní udalosti je vhodné uviesť najmä to, čo sa stalo, kde a kedy k udalosti došlo a či sú k dispozícii svedkovia alebo iné dôkazy,“ uzavrel Hájek.
Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené od 07:00 do 20:00, zatvárať sa budú teda o dve hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami, ktoré trvajú do 22:00. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky. V Bratislave a Košiciach si prevezmú až šesť hlasovacích lístkov, pretože budú na rozdiel od zvyšku Slovenska voliť aj do orgánov mestskej časti.
Zdroj: SITA.sk - Polícia dohliadne na pokojný priebeh sobotňajších volieb, vyčlenila dostatočné sily aj prostriedky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu upozorňujúcemu na riziko hladomoru v Sudáne
Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu upozorňujúcemu na riziko hladomoru v Sudáne
<< predchádzajúci článok
Moskva potvrdila prímerie v Oleškách údajne dohodnuté Melaniou Trumpovou
Moskva potvrdila prímerie v Oleškách údajne dohodnuté Melaniou Trumpovou