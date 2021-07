Vojaci odchádzajúci na zahraničnú misiu sa musia dať zaočkovať, informoval minister Naď

Ďalšia rotácia bude plne zaočkovaná

Vojaci nemôžu pracovať z domu

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí vojaci odchádzajúci na zahraničnú vojenskú misiu budú musieť byť zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) počas zahraničnej návštevy na Cypre.„My máme očkovaciu schému v rámci rezortu obrany , ktorá slúži vždy pri nasadzovaní vojakov do rôznych operácií. Do tejto povinnej schémy, ktorá slúži celé roky a nikto ju nespochybňoval, doplníme aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19,“ povedal Naď s tým, že už dnes je podmienkou, aby vojaci absolvovali viacnásobné očkovanie.Ako dodal, rozhodnutie povinne očkovať proti koronavírus vojakov odchádzajúcich do zahraničných misií považuje za správne a dôležité aj vojenské velenie Organizácie spojených národov (OSN). „Veľmi veľká väčšina vojakov sa očkuje aj momentálne prebieha očkovanie v rezorte obrany. Tu môžem povedať, že v rámci rotácie, ktorá je aktuálne na Cypre je viac ako 80 percent vojakov zaočkovaných. Zároveň otvorene hovorím, že ďalšia rotácia, ktorá príde od septembra bude zaočkovaná plne,“ povedal Naď.Britský veliteľ kontingentu slovenskému šéfovi rezortu obrany spomínal, že už majú viac ako 90 percentné zaočkovanie a 100 percentnú úroveň dosiahnu veľmi skoro.Veliteľka operácie UNFICYP Ingrid Gjerde uviedla, že v súčasnosti je väčšina vojakov pôsobiacich v misii zaočkovaných.„Je dôležité, aby bola väčšina našich vojakov zaočkovaných. Je náročné pracovať na našej misii s pandémiou ochorenia COVID-19 a ešte náročnejšie, by bolo ak sme mali nízku zaočkovanosť. Pretože my, nedokážeme riešiť naše úlohy z domu alebo spoza počítača. Naši vojaci musia byť vonku, rozprávať sa s oboma stranami a stretávame sa s miestnymi. Preto oceňujem, že máme väčšinu našich mierotvorcov zaočkovaných,“ uzavrela.