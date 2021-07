Ministerstvo práce predstavilo návrh stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Aké reformy chystá?

dlhodobej

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dalo na pripomienkovanie návrh stratégiena Slovensku. Stratégia hovorí o reformách a investíciách do tejto oblasti.Reformy sa majú týkať integrácie a financovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, posudkovej činnosti, rozšírenia a obnovy kapacít následnej, dlhodobej a paliatívnej starostlivosti, ako aj dohľadu nad sociálnou starostlivosťou.Štát by mal podľa navrhovanej stratégie investovať do rozšírenia kapacít komunitnej starostlivosti a rozšírenia a obnovy kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti a kapacít paliatívnej starostlivosti.Podľa ministerstva práce by sa tiež mala vybudovať infraštruktúra pre zabezpečovanie dohľadu nad sociálnou pomocou a investovať je potrebné aj do digitalizácie a podpory výkonu posudkovej činnosti.Materiál má Slovensko pripraviť na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.Rezort práce a sociálnych vecí chce tiež zvýšiť inklúziu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, ako aj mieru ich sociálnej ochrany.„Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej, vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov," tvrdí ministerstvo.