Vojaci posilnia policajné hliadky, majú zabezpečiť verejný poriadok počas boja s koronavírusom

29.12.2020 - Vláda SR posilní Policajný zbor SR (PZ SR) denným vyčlenením do 1 500 profesionálnych vojakov na zabezpečenie verejného poriadku v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu v období do 31. decembra 2021.

Spoločné hliadky s políciou

Nepriaznivá situácia vyžaduje nasadenie ozbrojených síl

Vyplýva to z návrhu na vyčlenenie príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) pri zabezpečovaní verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vláda na utorňajšom rokovaní schválila.Z materiálu vyplýva, že príslušníci OS SR budú podľa potreby a aktuálneho vývoja situácie nasadzovaní do hliadok spoločne s príslušníkmi PZ SR na hraničných priechodoch na vonkajšej hranici s Ukrajinou, bývalých hraničných priechodoch na vnútornej hranici s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom a na zabezpečenie verejného poriadku na celom území Slovenskej republiky.„Pretrvávajúca nepriaznivá situácia v šírení koronavírusu SARS-CoV-2 si vyžaduje nasadenie príslušníkov ozbrojených síl SR v pomoci Policajného zboru pri zabezpečovaním verejného poriadku aj v roku 2021,“ uvádza sa v dokumente.Súčasne sa navrhuje zrušiť uznesenie vlády SR zo 6. apríla 2020 k návrhu na vyčlenenie do 1 500 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pri zabezpečovaní verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu.