Zomrel Pierre Cardin, svetoznámy francúzsky dizajnér

Učil sa už v detskom veku

Spolupracoval aj s Diorom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 98 rokov zomrel svetoznámy francúzsky dizajnér Pierre Cardin . V utorok to oznámila Francúzska akadémia výtvarných umení.V časoch najväčšej slávy, v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia, zdobilo jeho meno tisícky produktov od náramkových hodiniek až po posteľné obliečky a výrobky s jeho podpisom predávalo zhruba stotisíc predajní na svete. Tieto čísla však v nasledujúcich rokoch dramaticky klesli.Cardin sa narodil 7. júla 1922 do skromnej robotníckej rodiny v malom mestečku neďaleko talianskych Benátok. Ešte ako dieťa sa spolu s rodinou presťahoval do Saint Etienne v strednom Francúzsku, kde chodil do školy a ako 14-ročný sa začal učiť u krajčíra.Po tom, ako sa presťahoval do Paríža, začal v roku 1945 pracovať ako asistent v módnom dome Paquin a pomáhal navrhovať kostýmy pre osobnosti ako Jean Cocteau.Spolupracoval aj na tvorbe kostýmov pre jeho filmové spracovanie Krásky a zvieraťa z roku 1946. Po krátkej spolupráci s Elsou Schiaparelli a Christianom Diorom si Cardin v roku 1950 otvoril vlastný módny dom. Svoju prvú skutočnú kolekciu predstavil v roku 1953.Akadémia, ktorej členom bol od roku 1992, oznámila Cardinovo úmrtie prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Neuviedli však príčinu ani miesto alebo čas smrti.