Vojaci si pripomínajú Deň ozbrojených síl, podľa Naďa sú nezastupiteľnou zložkou bezpečnosti štátu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ozbrojené sily SR (OS SR) sú nezastupiteľnou zložkou bezpečnosti štátu. Pripomenul to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v súvislosti so stredajším Dňom ozbrojených síl SR. Vo svojom profile na sociálnej sieti zároveň poďakoval vojakom za ich službu.„22. septembra si tradične pripomíname oddanú službu vlasti, ktorá po vyslovení rozkazu nepozná odpoveď “nie”. Či ide o ochranu našej vlasti, pomoc našim občanom zasiahnutých živelnými katastrofami, pandémiou či o iné situácie v súvislosti s ohrozením života a zdravia občanov vrátane nebezpečnej evakuácie našich občanov z oblasti ovládanej teroristami či extrémistami,“ uviedol Naď.Zdôraznil tiež, že príslušníci ozbrojených síl nezatvárajú oči ani pred bezpečnostnou situáciou v ostatných krajinách. Preto je ich momentálne vyše 400 vyslaných do zahraničných operácií a misií, kde podľa Naďa plnia úlohy zachovania mieru a stability.Šéf rezortu obrany sa dotkol aj nedostatkov, s ktorými musia vojaci zápasiť. „Hovorím o zastaralej technike, stále nedostatočnej výstroji a výzbroji, či o zlej infraštruktúre. Verím však, že aj na svojich útvaroch už postupne vidíte, milé vojačky a vojaci, reálne výsledky našej snahy zlepšiť Vaše podmienky,“ dodal Naď.