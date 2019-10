Vojenské lesy a majetky sa zapojili do duálneho vzdelávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 22. októbra (TASR) – Vojenské lesy a majetky SR sa zapojili do duálneho vzdelávania. V odbore lesnej výroby už pripravujú na prácu v lese prvých študentov, ktorí podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) získajú praktické skúsenosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková.uviedol šéf rezortu obrany, ktorý projekt prišiel osobne podporiť do obce Lomnička v okrese Stará Ľubovňa. Ten im pripomenul, že budú mať možnosť uplatniť sa aj v rámci štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR.Riaditeľ odštepného závodu Kežmarok Michal Dudák si myslí, že ide o pilotný projekt s veľkou perspektívou.povedal.V tomto školskom roku sa v odbore lesná výroba vzdeláva celkovo päť študentov. Počas dvojročného štúdia by mali získať skúsenosti s opracovaním dreva a kovov ručným a mechanizovaným náradím, poľovníckou prácou, lesným semenárstvom, prácou v lesných škôlkach, ako aj s lesnou technikou.