Vojenskí tajní zaznamenali aktivity iných špiónov na Slovensku, pri Naďovi však prekročili právomoci

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vojenské spravodajstvo zaznamenalo činnosť cudzích spravodajských služieb na území SR, ktoré mohli byť v rozpore so zákonom. Po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstvo to povedal minister obrany Jaroslav Naď ( OĽaNO ).Poslancom na výbore predkladal výročnú správu o činnosti Vojenského spravodajstva za minulý rok aj s vyhodnotením rozpočtu. Poslanci zároveň dostali informáciu o rozpočte vojenských tajných na tento rok. Podľa Naďa výbor obidva dokumenty jednohlasne schválil.„Samozrejme, že áno, deje sa to na dennej báze. Tých informácií je veľmi veľa,“ reagoval minister na otázku agentúry SITA, či Vojenské spravodajstvo zaznamenalo činnosť tajných služieb na slovenskom území, ktoré mohli byť v rozpore so zákonom.Pripomenul, že ešte v roku 2018 bol vyhostený ruský štátny občan s diplomatickým krytím pre aktivity, ktoré vykonával na území SR.Ako ďalej minister povedal, o aktivitách cudzích spravodajských služieb je priebežne informovaný, rovnako aj predseda vlády a niektoré čiastkové informácie vo štvrtok podľa šéfa rezortu obrany dostal aj parlamentný kontrolný výbor.Minister k výročnej správe poznamenal, že činnosť Vojenského spravodajstva bola aj o ňom. „Teda o tom, ako Vojenské spravodajstvo pracovalo aj na mne, čo bolo veľmi vtipné,“ podotkol.Naď ešte ako opozičný politik čelil trestnému stíhaniu za ohrozovanie utajovanej skutočnosti. Skutku sa mal dopustiť tým, že dal otázku osobe z bezpečnostného prostredia súvisiacu s kauzou bývalého dôstojníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Odpoveď vtedy Naď nedostal.Minister vo štvrtok povedal, že Vojenské spravodajstvo niektoré úlohy plnilo vynikajúco. V jeho prípade a v niektorých ďalších prípadoch vojenskí tajní podľa Naďa ďaleko prekročili svoje právomoci.„Nebol som jediný, bol som jediný medializovaný,“ priblížil. Dodal, že je rád, že polícia trestné oznámenia zamietla ako neopodstatnené.Za výzvy pre činnosť vojenských tajných minister označil hybridné hrozby, pôsobenie zahraničných spravodajských služieb, netransparentnosť a boj s korupciou v rezorte obrany, ochrana utajovaných skutočností či extrémizmus.