Trom obvineným policajtom, ktorí boli pri zásahu na Georgea Floyda, hrozí až 40 rokov vo väzení

4.6.2020 - Prokurátori v stredu vzniesli obvinenia aj voči zvyšným trom policajtom, ktorí sa zúčastnili na zásahu, počas ktorého v Minneapolise zomrel George Floyd. Zároveň tiež sprísnili obvinenie 44-ročného Dereka Chauvina, ktorý takmer deväť minút kľačal Floydovi na krku.Chauvin, ktorého pôvodne obvinili z vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa, po novom čelí obvineniu z vraždy druhého stupňa. Podľa agentúry AP však stále platí aj pôvodné obvinenie. Zvyšných troch obvinili z napomáhania a spoluviny.Všetkých štyroch pritom ešte minulý týždeň prepustili z policajného zboru. V prípade, že ich odsúdia, hrozia im maximálne štyri desaťročia za mrežami.Podľa nového obvinenia z vraždy druhého stupňa Chauvin spôsobil Floydovu smrť neúmyselne počas páchania iného trestného činu, napadnutia tretieho stupňa. Maximálny trest v tomto prípade je 40 rokov za mrežami, zatiaľ čo za vraždu tretieho stupňa je 25-ročné väzenie.Zvyšní traja, Thomas Lane, J. Alexander Kueng a Tou Thao, čelia rovnakému maximálnemu trestu. V stredu večer už pritom boli všetci traja vo väzbe. Rovnako, ako Chauvin, ktorého zatkli už minulý týždeň.O nové obvinenia sa postaral minnesotský generálny prokurátor Keith Ellison, podľa ktorého sú protesty vyvolané Floydovou smrťou "dramatické a nevyhnutné". Floyd by podľa jeho slov "mal byť tu a nie je". "Jeho život mal cenu a my sa budeme snažiť dosiahnuť spravodlivosť," uviedol.Právny zástupca Floydovej rodiny Ben Crump to označil za "horkosladký moment" a "výrazný krok na ceste k spravodlivosti". Elison pritom podľa neho rodine prisľúbil, že bude pokračovať vo vyšetrovaní a v oprávnenom prípade obvinenie zvýši na vraždu prvého stupňa.Spojené štáty zmietajú násilné protesty, ktoré vypukli po tom, ako sa na verejnosť dostalo video policajného zásahu voči Floydovi. Tie sa z Minnesoty postupne rozšírili do všetkých 50 štátov USA a podľa agentúry AP v súvislosti s nimi dosiaľ zadržali už vyše deväťtisíc ľudí a hlásia najmenej 12 úmrtí, pričom v mnohých prípadoch ešte preverujú okolnosti.Derek Chauvin spútaného 46-ročného Floyda pridŕžal na zemi tak, že mu kolenom kľačal na krku, čo údajne trvalo takmer deväť minút, a nepovolil ani, keď muž opakovane prosil, že nemôže dýchať.Koleno uvoľnil až zhruba dve minúty po tom, čo sa ďalším policajtom nepodarilo nahmatať pulz zadržaného, keď prestal reagovať.Floyda následne previezli do nemocnice a zhruba o hodinu ho vyhlásili za mŕtveho. Neskôr sa pritom na verejnosť dostalo aj ďalšie video, ktoré ukazuje, že na Floydovi pri jeho zatýkaní kľačali aj ďalší policajti.